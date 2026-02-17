رئيس وزراء باكستان يدعو الشركات النمساوية إلى استكشاف مجالات التعاون

دعا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الشركات النمساوية إلى استكشاف مجالات التعاون المتبادل مع نظيرتها الباكستانية في قطاعات متنوعة بما في ذلك الزراعة وتصنيع الأغذية والجلود والمنسوجات والهندسة، وذلك خلال كلمته أمام منتدى الأعمال الباكستاني-النمساوي في فيينا.

وقال شهباز شريف -حسبما نقل راديو باكستان، اليوم الثلاثاء، إن القوى العاملة الباكستانية عالية التدريب والحاصلة على شهادات دولية قادرة على تلبية طلب الدول الأوروبية من العمالة الماهرة.

وأكد أن النمسا - بما تمتلكه من خبرة عالمية المستوى في الهندسة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والتصنيع المتقدم - قادرة على دعم مسيرة النمو في باكستان.

وأشار إلى أن ريادة النمسا في مجال الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وحلول الشبكات الذكية تتوافق تماما مع طموحات باكستان، كما وجه دعوة للشركات النمساوية للمشاركة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة الدقيقة والآلات والأتمتة الصناعية.

تأتي هذه التطورات خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى النمسا لبحث كل جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

ومن المقرر أن يلقي شهباز شريف خلال زيارته للنمسا كلمة في فعالية للأمم المتحدة بعنوان "التنمية المستدامة، الطريق إلى السلام والازدهار العالميين"، وأن يعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يشار إلى أن باكستان والنمسا تربطهما علاقات قوية قائمة على القيم المشتركة والتعاون واحترام القانون الدولي .. وتصادف هذه الزيارة مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.