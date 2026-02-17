الرئيس السريلانكي يؤكد التزامه بتعزيز العلاقات مع باكستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي عن تقديره لباكستان لدعمها بلاده خلال الأوقات الصعبة.

يأتي ذلك في منشور له على منصة "إكس" عقب لقائه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي ووزير شئون الباكستانيين المغتربين شودري حسين.

وبحث الرئيس السريلانكي - حسبما نقل راديو باكستان، اليوم الثلاثاء-، مع الوزيرين الباكستانيين عدة قضايا أبرزها مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والتدريب المشترك للقوات من البلدين، كما أكد مجددا التزامه بتعزيز العلاقات بين كولومبو وإسلام أباد.

من جانبه، أشاد محسن نققي بدور الرئيس السريلانكي في تعزيز العلاقات الباكستانية-السريلانكية، كما نقل دعوة من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إلى الرئيس السريلانكي لزيارة باكستان.

وأعرب نقفي عن شكره للرئيس السريلانكي على حسن الضيافة والاستقبال الذي حظي بهما الوفد الباكستاني خلال بطولة كأس العالم للكريكت "تي 20".