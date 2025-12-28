تونس تخسر أمام نيجيريا في قمة مثيرة بكأس الأمم الإفريقية

حسم المنتخب النيجيري قمة المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية بفوز مثير على حساب نظيره التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، السبت، على ملعب فاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

تقدم منتخب نيجيريا عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقة 44 برأسية قوية، ثم أضاف ويلفريد نديدي الهدف الثاني للنسور النيجيرية في الدقيقة 50 من رأسية جديدة، قبل أن يختتم أديمولا لوكمان ثلاثية نيجيريا في الدقيقة 67، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وتلاعب بدفاعات تونس وسدد في المرمى.

فيما سجل منتصر الطالبي هدف تونس الأول في الدقيقة 74، بعد ركلة حرة لعبت عالية وحولها المدافع التونسي برأسية للشباك، ثم أضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87، سددها بقوة علي يسار حارس المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغطًا كبيرًا من المنتخب التونسي، وكاد في أكثر من مرة أن يسجل هدف التعادل، وكان أقرب الفرص برأسية من فرجاني ساسي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4.

وشهدت المباراة مشاركة محمد علي بن رمضان، نجم الأهلي، منذ البداية ولكنه في الدقيقة 58 بعد تدخل قوي من حارس مرمى منتخب نيجيريا، على ساق بن رمضان، الذي لم يستطع استكمال المباراة، وشارك سيباستيان تونكتي بديلًا عنه في الدقيقة 60.

بهذا الفوز، يرتقي المنتخب النيجيري لصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تأتي تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلفهم تنزانيا برصيد نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام أوغندا الرابع بنفس الرصيد.