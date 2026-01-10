بيع نسخة نادرة من كتاب قصص مصورة قدم للعالم شخصية سوبرمان مقابل 15 مليون دولار

بيعت نسخة نادرة من كتاب القصص المصورة الذي قدم للعالم شخصية سوبرمان، والتي سرقت ذات مرة من منزل الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج مقابل مبلغ قياسي بلغ 15 مليون دولار.

وتم الإعلان عن الصفقة الخاصة لشراء كتاب "أكشن كوميكس رقم 1" للقصص المصورة يوم الجمعة. ويتجاوز هذا المبلغ، المبلغ القياسي السابق لكتاب قصص مصورة في نوفمبر الماضي عندما تم بيع نسخة من كتاب "سوبرمان رقم 1" في مزاد بمبلغ 12ر9 مليون دولار.

وقام بالتفاوض على بيع نسخة "أكشن كوميكس رقم 1" شركة "متروبوليس كوليكتبلز/ كوميك كونيكت" والتي قالت إن مالك الكتاب والمشترى طلبوا عدم الكشف عن هويتهما.

وكانت القصة المصورة - التي بيعت بمبلغ 10 سنتات عندما صدرت عام 1938 - عبارة عن مختارات من القصص حول شخصيات غير معروفة الآن في الغالب. لكن على عدد قليل من اللوحات، تم سرد القصة الأصلية لميلاد سوبرمان على كوكب يحتضر، ورحلته إلى الأرض وقراره كشخص بالغ "تحويل قوته العملاقة إلى قنوات تفيد البشر".

ويعد نشر القصة بداية أدب الأبطال الخارقين. وقال فينسينت زورزولو رئيس شركة "متروبوليس كوليكتبلز/ كوميك كونيكت" إن هناك نحو 100 نسخة معروفة من كتاب "أكشن كوميكس رقم 1".