قال الإعلامي عمرو أديب، إن المطربة شيرين واجهت أزمات كبيرة بينها عدم القدرة على إذاعة أعمالها الغنائية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أنا حاسس إن شيرين بتخلص.. معرفش عنها حاجة ومين معاها وصحتها عاملة إيه وحياتها الاجتماعية فيها إيه».

وأوضح أن شيرين يجب أن تظهر أمام الرأي العام لتوضيح جميع الأمور وما يثار بشأنها، وقال: «ابحثوا معي عن شيرين».

ووصف أديب، بأنها ثروة مصرية وعربية، وقال: «فين شيرين.. شيرين لازم تطلع وتوضح لأن الناس بتسأل عنها وعن أحوالها.. مفيش حد عارف يوصلها ولا يعالج أزمة عدم ظهور أغانيها».

ولفت إلى أن شيرين أسعدت جميع المصريين وهي ليست شخصية عادية لكنها موهبة حقيقية وقنبلة فنية ويجب المحافظة عليها، موضحًا أن الظهور الإعلامي الأول لشيرين كان في برنامجه وكذلك كان آخر ظهور لها.

وتمنى أديب، أن تكون رسالته هذه عاملًا مساعدًا في العثور على شيرين وأن تخرج وتتحدث أمام الرأي العام، وقال: «لازم نحافظ على شيرين ولازم تتكلم لإننا بنحبها».