الأوقاف السورية تعلن عن فتح وتجهيز أكثر من 20 مسجدا في مدينة حلب لإيواء النازحين

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن فتح وتجهيز أكثر من 20 مسجداً في مدينة حلب لإيواء النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بسبب جرائم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية، والتخفيف من معاناتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت وكالة «سانا» نسخة منه، أن مديرية أوقاف محافظة حلب استنفرت كوادرها فور بدء موجة النزوح، وجرى استقبال أكثر من 400 عائلة نازحة في المساجد التي تم تجهيزها بالمستلزمات الضرورية.

وذكرت الوزارة أن «هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من واجبها الديني والوطني والإنساني»، مؤكدةً أن «بيوت الله ستبقى ملاذاً آمناً لكل محتاج في أوقات الشدّة والأزمات»، وداعيةً إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وكان تنظيم قسد، خلال الفترة الماضية، حوّل حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى منطلق لاعتداءاته على مواقع الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في محيطهما، وعلى المدنيين في الأحياء المجاورة، ما دفع الجيش العربي السوري إلى الرد على مصادر النيران لحماية الأهالي واعتبار الحيين منطقة عسكرية، بينما عملت الحكومة على إجلاء المدنيين عبر ممرين إنسانيين آمنين رغم محاولات التنظيم عرقلة خروجهم.

ودعا محافظ حلب عزام الغريب، في وقت سابق اليوم، الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشدداً على عدم التوجه نحو حيي الشيخ مقصود والأشرفية في الوقت الحالي، إلا بعد التنسيق المسبق مع لجنة استجابة حلب، وذلك حرصاً على سلامتهم وضمان تنظيم عودتهم الآمنة.

وأكد أن الجهات المعنية تتابع أعمالها الميدانية على مدار الساعة لتثبيت الأمن، وضمان عودة الحياة الطبيعية في الحيين المذكورين.