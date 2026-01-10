رأى الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن المشهد الثقافي يشهد حالة من التراجع، وذلك تعليقا على تساؤل الإعلامي حمدي رزق، الذي اعتبر أن «منسوب الثقافة متراجع وفي حالة ردة لا تقدم».

وقال خلال لقاء ببرنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة: «لست مخطئا، ولكن السؤال ما هي العوامل التي أدت إلى حدوث ذلك؟».

وأوضح أن «المناخ العام هو الحاكم والموجه.. والمناخ العام يشمل كل شيء»، متابعا: «الثقافة يصنعها المبدعون؛ عندك مبدعين يصبح لديك ثقافة، لا يوجد مبدعون فلا توجد ثقافة».

ورد على تساؤل حول تأثير فترة 2011 إلى 2013 على هذا التراجع، قائلا: «كلام سليم، كانت فترة انهيار بناية (مبنى) لكي تُبنى بناية أخرى».

واعتبر أن «البناية القديمة لم تكن وقتها مهيأة للانهيار، بالعكس، الانهيار حدث فجأة مثل الزلزال أو الهزة الأرضية ولكنها مرت، وبدأت البناية الآن تنهض مرة أخرى».