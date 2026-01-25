سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعود الفنان أشرف عبد الباقي من جديد لبطولة وإخراج العروض المسرحية، حيث يُقدّم من خلال فرقته سوكسيه لأول مرة العرض المسرحي "عائلة الشماشرجي" من إخراجه، وذلك مساء يومي 29 و30 يناير الجاري على مسرح الريحاني بمنطقة وسط البلد.

"عائلة الشماشرجي" لفرقة سوكسيه، بطولة وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي، ويشاركه البطولة الفنانان حمدي المرغني وإبرام سمير إلى جانب فرقة جديدة من الشباب.

العرض تأليف حسام سيد عبد العاطي، تصميم ديكور محمود سامي، تصميم إضاءة أحمد دبيكي، إعداد موسيقي مصطفى شفيق، مخرج منفذ سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، ومدير المسرح إبراهيم بندق وإسلام سالم.

يُذكر أن أشرف عبد الباقي قدم خلال السنوات الماضية تجارب مسرحية ناجحة، من أبرزها تجربة "مسرح مصر".