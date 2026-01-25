غرفة المطاعم السياحية تهنئ الشرطة بعيدها الـ74: الأمن أساس نهضة السياحة بمصر

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، وأعضاء جمعيتها العمومية، بالتهنئة إلى رجال الشرطة المصرية البواسل، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لعيد الشرطة، الذي يوافق ذكرى بطولات الشرطة المصرية في عام 1952، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطر فيها رجال الشرطة أروع معاني التضحية والفداء من أجل الوطن.

وأكد ياسر التاجوري أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما مصر اليوم يُعدان أحد أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسه قطاع السياحة. مشيرًا إلى أن ما تبذله الشرطة المصرية من جهود متواصلة في حفظ الأمن ومواجهة الجريمة والعنف والإرهاب، يمثل عنصرًا حاسمًا في تعزيز صورة المقاصد السياحية المصرية عالميًا، ويُعد من أقوى أدوات الدعاية غير المباشرة للسياحة.

وأضاف رئيس الغرفة أن البطولات اليومية التي يقدمها ويسطرها التاريخ لرجال الشرطة المصرية، وتضحياتهم المستمرة، تعكس وطنيتهم الصادقة وحرصهم الدائم على توفير الأمن والأمان للمواطنين والسائحين على حد سواء، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي ويدعم خطط الدولة للنهوض بصناعة السياحة.

وأشاد التاجوري بحالة التعاون المثمر والبنّاء بين أجهزة الشرطة المصرية بمختلف إداراتها وقطاع السياحة، والعمل الدائم على إزالة أي معوقات قد تواجه المنشآت السياحية، بما يدعم تحقيق التنمية السياحية المستدامة، ويعكس رؤية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء جمهورية جديدة قائمة على الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

وأعربت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن تقديرها العميق لرجال الشرطة المصرية. داعية الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناء الشرطة في أداء رسالتهم الوطنية النبيلة.