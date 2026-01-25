الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71657 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,657 شهيدا، و171,399 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه خلال الـ48 ساعة الماضية، استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب 8 آخرون بنيران وقصف الاحتلال، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 484، وإجمالي الإصابات إلى 1,321، فيما جرى انتشال 713 جثمانا.