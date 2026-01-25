الكرملين: أساليب ترامب لا تتسق مع نهج روسيا تجاه عالم متعدد الأقطاب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأساليب التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تتوافق تمامًا مع نهج روسيا تجاه عالم متعدد الأقطاب.

وبحسب ما نشرته وكالة «تاس»، أضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية أن «ترامب، في نهاية المطاف، يفضل نهجًا حاسمًا لحل كل شيء».

واستطرد: «ترامب من أنصار حلول الخضوع... يقول إن الحل بالقوة، ومن يخضعون سيستمرون في ذلك، والأهم هو ألا نفعل نحن ذلك».

وأشار إلى أن العالم لا يزال يتغير اليوم، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل خاص في تصرفات وردود أفعال الدول الأوروبية.

وأرجع تلك التغييرات إلى ما وصفه بـ«ازدواجية المعايير والنفاق اللذين هيمنا على أوروبا لعقود طويلة، إضافة إلى جيل سيئ من السياسيين الذين يتولون السلطة حاليا في أوروبا».

وذكر أن الجيل الحالي من السياسيين بالسلطة في أوروبا غير قادر على مقاومة حزم ترامب، مستشهدًا بنشر الأخير لمراسلاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أثار غضبًا عارمًا في أوروبا.

وتابع: «ترامب سياسي مخضرم، يبني نهجه على مبادئ الأعمال التجارية والأعمال التجارية الصارمة والحازمة. وهو يدافع عن مصالحه الشخصية، وبالطبع، قبل كل شيء، عن مصالح بلاده».