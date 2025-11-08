سميرة أحمد توضح بالدليل: سعاد حسني لم تنتحر

عبرت الفنانة سميرة أحمد، عن يقينها بأن صديقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، «لم تنتحر».

وأشارت سميرة خلال تلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد، عبر فضائية «النهار» إلى تواصلها معها أثناء إقامتها في لندن، مشددة أنها «لم تكن شخصية مستعدة للانتحار».

واستشهدت بإرسال الفنانة سعاد حسني، جميع حقائبها إلى مصر استعدادًا للعودة قبل الحادثة، مضيفة: «علمت أن أشخاصا من الجزائر جاؤوا ودفعوا لها مبلغا كبيرًا عن أمر ما، ثم عادت نادية يسري برفقتها بمبلغ قليل جدًا».

وردت على تساؤل الإعلامي محمود سعد: «هل كانت في حياة سعاد حسني أسرار تجعل أحدًا يرغب في اختفائها؟»، قائلة: «لا أعرف».

وتابعت: «أنا لا أعتقد أنها انتحرت.. هذا ما أنا متأكدة منه كأنني واثقة منه»، مضيفة أن سعاد حسني تلقت العلاج في مستشفى في لندن، وخرجت منه على أنها ستعود إلى مصر.

وأشادت بمكانتها في تاريخ السينما المصرية، قائلة: «سعاد حسني لن يأتي مثلها كفنانة، خسرناها»، عازية ذلك إلى كونها فنانة «شاملة من كله»، قادرة على التنقل ببراعة بين الأدوار شديدة التنوع.

واستشهدت بأدائها في أفلام مثل «الكرنك، والقاهرة 30»، وأفلام استعراضية مثل «خللي بالك من زوزو»، مؤكدة أنها كانت «أكثر فنانة متنوعة».