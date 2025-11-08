ألونسو يفاجئ جماهير ريال مدريد بتغيير دفاعي أمام رايو فاييكانو

يستعد المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، لإجراء تعديلات تكتيكية مفاجئة في خط دفاع الفريق، قبل مواجهة رايو فاييكانو المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لما كشفته صحيفة «ماركا» الإسبانية، قرر ألونسو الاعتماد على الفرنسي فيرلاند ميندي في مركز قلب الدفاع خلال تدريبات الفريق الأخيرة، تمهيدًا لإشراكه أساسيًا في اللقاء المرتقب على ملعب سانتياجو برنابيو.

المدرب الإسباني يسعى من هذا القرار إلى منح ميندي فرصة جديدة لإثبات نفسه، بعدما باتت فرصه محدودة في مركزه الأصلي كظهير أيسر، في ظل تألق الثنائي ألفارو كاريراس وفران جارسيا. كما يهدف ألونسو إلى تعزيز خياراته الدفاعية في ظل الإصابات المتكررة التي ضربت الخط الخلفي للميرنجي مؤخرًا.

ويعود ميندي إلى قائمة ريال مدريد بعد غياب طويل دام نحو ستة أشهر بسبب إصابة قوية في الركبة خضع على إثرها لجراحة، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته مع النادي الملكي.

ويرى الجهاز الفني أن مشاركة ميندي في قلب الدفاع قد تمنح الفريق صلابة أكبر، خصوصًا في المباريات التي تعتمد على القوة البدنية والكرات العالية، بينما تتيح في الوقت نفسه مرونة تكتيكية إضافية في طريقة اللعب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته للحفاظ على الصدارة وسط منافسة قوية من جيرونا وبرشلونة.