الأوقاف تنظم ندوات توعوية بمدارس الإسماعيلية حول خطورة إدمان السوشيال ميديا

نظَّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية عددًا من الندوات التوعوية بعددٍ من مدارس المحافظة، تحت عنوان: «خطورة إدمان السوشيال ميديا»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير المديرية، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لنشر الفكر الوسطي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى فئات المجتمع المختلفة.

تناولت الندوة مخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليه من آثار نفسية وسلوكية، مؤكدة أن الإسلام يدعو إلى استثمار الوقت فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وأن التقنيات الحديثة ينبغي أن تُوظَّف في البناء والإصلاح لا في الهدم والإفساد.

وتأتي هذه الندوات في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني والفكري بين الشباب، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يُسهم في بناء شخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة.