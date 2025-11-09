الداخلية: تكثيف التواجد الأمني بمحيط لجان انتخابات مجلس النواب 2025

اعتمدت وزارة الداخلية، خطة أمنية متكاملة تشارك فيها جميع قطاعات الوزارة بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وتضمنت الخطة تسخير كل الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في العمل الأمني.

وشملت الخطة الأمنية الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية، وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية، للتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين خلال فترة الانتخابات.

ويتم ربط الخدمات الأمنية بغرف العمليات بمديريات الأمن، كما يرصد مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة الحالة الأمنية بكافة المحافظات، ويتابع انتشار الخدمات الأمنية والتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الأمن.

ومن جانبهم تفقد مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتأمين المواطنين بمختلف الفعاليات الوطنية، والحفاظ على مناخ آمن لسير العملية الانتخابية دون الإخلال بالقانون والنظام، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

يأتي ذلك فى ضوء إستعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات (مجلس النواب 2025) على مستوى الجمهورية.