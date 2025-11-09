وزير الدفاع الإسرائيلي يتلقى نتائج لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قدم إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نتائج اللجنة المختصة بالتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023 (لجنة الخبراء).

وأشارت الصحيفة إلى أن توترا يسود داخل صفوف الجيش الإسرائيلي قبل الإعلان الرسمي عن نتائج اللجنة، التي تكشف عن سلسلة من الإخفاقات في أداء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

يُذكر أنه عقب اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة لواء الاحتياط سامي ترجمان لبحث أسباب إخفاقات الجيش وفشله في التصدي للهجوم المفاجئ.

ومن المقرر أن تعرض لجنة الخبراء نتائجها، غدا الاثنين، على هيئة الأركان العامة، وتعلن النتائج للرأي العام الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وفي 15 أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "شهرا" لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وردت المحكمة على التماس قدمته حركة "جودة الحكم" (مدنية/مستقلة) يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات وتحديد المسؤولين عنها.

وقضت المحكمة في ردها بأنه "على الحكومة أن تقدم للمحكمة تحديثا حول إنشاء هذه اللجنة خلال 30 يومًا، نظرًا لعدم وجود خلاف بشأن الحاجة لتشكيلها"، وفق ما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية.

ولطالما، رفض نتنياهو، متذرعا بالحرب، تشكيل لجنة تحقيق رسمية (تعينها المحكمة العليا)، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، وهو ما ترفضه المعارضة.

وفي 2 ديسمبر 2024، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.

ويشكل إمهال المحكمة حكومة نتنياهو 30 يوما للرد بشأن مصير تشكيل اللجنة، ملامح أول مواجهة داخلية في إسرائيل بعد الحرب.