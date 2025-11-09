انتهاء عملية التصويت الخاص وإغلاق المراكز الانتخابية في العراق

أغلقت المراكز الانتخابية في العراق أبوابها مساء اليوم الأحد، بعد أن توقفت عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي إلكترونيا في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وشهدت 18 محافظة عراقية منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي عملية الإقتراع الخاص لنحو مليون و313 الفا و859 ناخبا من قوات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والمنافذ الحدودية ووزارتي البيشمركة والداخلية في إقليم كردستان لإنتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق أن تقرير منتصف النهار لسير العملية الانتخابية لعموم المناطق كشف أن التصويت الخاص تجاوز 67 بالمئة ولا زالت عملية التصويت تسير بشكل طبيعي وسط حضور كبير للمراقبين الدوليين.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن عملية التصويت الخاص سارت بشكل منتظم ولم تؤشر أية توقفات وسط اندفاع كبير من القوات الأمنية والعسكرية.

ومن المنتظر أن يتوجه العراقيون يوم الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت العام لإنتخاب الدورة البرلمانية السادسة لمرحلة مابعد العام 2003.

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المرشحين المصادق عليهم للتنافس على مقاعد البرلمان الجديد، البالغ عددها 329 مقعدًا، بلغ 7768 مرشحًا، موزعين بواقع 2248 امرأة و5520 رجلًا، فيما بلغ عدد الناخبين الكلي 21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا، موزعين على التصويت العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية والنازحين.

وأوضحت المفوضية أن عدد مراكز التصويت العام بلغ 8703 مركزًا، فيما بلغ عدد محطات التصويت 39 ألفًا و285 محطة.