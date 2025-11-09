إسرائيل تنفي مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المقترحة لغزة

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، اليوم الأحد، أن القوات التركية لن تكون جزءا من القوة متعددة الجنسيات المزمع تشكيلها لتتولى مهام الأمن في قطاع غزة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقالت بيدروسيان في تصريحات للصحفيين: "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض في غزة"، في رد واضح على التسريبات التي تحدثت عن احتمال مشاركة تركيا في المهمة الدولية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتنص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، على تشكيل قوة دولية مؤقتة تتولى تدريجيا إدارة الشئون الأمنية في غزة، لتحل محل الجيش الإسرائيلي، على أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.

ويأتي تصريح بيدروسيان مخالفا لتصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا، توم براك، الذي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن أنقرة ستشارك في المهمة الدولية، وهو ما أثار حينها اعتراضات إسرائيلية.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد أشار الشهر الماضي إلى أن تركيا يمكن أن تلعب دورا بنّاءً في جهود الاستقرار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تفرض على إسرائيل قبول وجود قوات أجنبية على أراضيها.