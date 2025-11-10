رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة

طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، المواطنين، بشأن ارتفاع نسب الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن ما نشهده يعد الظهور الموسمي المعتاد للفيروسات التنفسية في فصل الخريف، مشددا أن «هذا العام هناك زيادة عن كل عام في نسب التهاب الجهاز التنفسي العلوي».

وأوضح أن هذا النوع «مهما كانت أعراضه شديدة، لا يمثل خطورة على المريض»، موضحا أن الأعراض الشائعة الحالية تشمل ارتفاع في درجة الحرارة لمدة يوم أو يومين، يصاحبها التهاب شديد في الحلق واحتقان بالأنف، وآلام مبرحة بالجسم وكحة.

وأشار إلى أن فترة الأعراض تستمر عادة من أربعة إلى خمسة أيام، مضيفا أن «من الأعراض الحالية التي نشاهدها في بعض الحالات وجود تشوش قليل في الفكر؛ لكن لا توجد حالات مشاهدة لالتهابات رئوية أو ضيق في التنفس أو الحاجة لأكسجين».

وأضاف أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أجرى دراسة أثبتت أن الفيروس المنتشر الآن «ليس فيروس كورونا»، لافتا إلى انتشار الإنفلونزا والبارا- إنفلونزا.

ونصح بأخذ لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن «اللقاح لا يمنع الإصابة بالدور، لكن يقلل كثيرًا من حدة الأعراض».

وحذر من الممارسات العلاجية الخاطئة، قائلا: «لا يوجد داعي في هذا الدور لاستخدام المضادات الحيوية.. لا يوجد شيء اسمه حقنة برد أو مجموعة برد، كلها تمثل خطورة على المريض».

ودعا بعض الفئات إلى ضرورة أخذ الحيطة و«الحذر الشديد»، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة القلب والصدر، ومرضى الحساسية والمدخنين، بالإضافة إلى فئتين غالبا ما يجري إغفالهما هما «أصحاب السمنة، والحوامل».

وشدد على ضرورة رفع المناعة من خلال «النوم سليم والبعد عن التغير الحاد في درجات الحرارة»، وتناول فيتامين سي من مصادره الطبيعية مثل الليمون والبرتقال، مؤكدا أنه «لا توجد أدوية في الصيدلية اسمها أدوية مناعة».