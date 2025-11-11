القبض على 5 أشخاص في قضية فساد بقيمة 100 مليون دولار في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إحدى مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، اعتقال 5 أشخاص والاشتباه في 7 آخرين في قضية فساد كبرى تتعلق برشاوى بقيمة 100 مليون دولار تقريبا في قطاع الطاقة بالبلاد.

ولم يكشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن أسماء المشتبه فيهم في بيانه، لكنه قال إنها تشمل رجل أعمال يعتقد أنه كان العقل المدبر لعملية الفساد، ومستشار سابق في وزارة الطاقة الأوكرانية، ومسؤول في شركة إنيرجو أتوم للطاقة النووية في أوكرانيا.

وجاء بيان المكتب بعد يوم واحد من كشفه بعض تفاصيل التحقيق الذي استمر 15 شهرا بشأن قضية فساد في قطاع الطاقة بما في ذلك شركة إنيرجو أتوم.

وشهد قطاع الطاقة في أوكرانيا تدفق مبالغ طائلة من الأموال الأوكرانية والأجنبية مع استمرار إصلاح البنية التحتية في أعقاب الهجمات الجوية الروسية المتواصلة.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم قصف روسيا للبنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف وأوديسا ودونيتسك خلال الليل، وأن انقطاعات التيار الكهربائي المجدولة كانت قائمة في معظم مناطق أوكرانيا.

ويتولى مكتب مكافحة الفساد مسؤولية استئصال الفساد المتجذر، والذي يعتبر على نطاق واسع عائقا أمام جهود كييف للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المكتب قضايا الفساد الرئيسية، لا سيما القضايا التي تشمل كبار المسؤولين والشركات المملوكة للدولة.

وفي وقت سابق أعلن المكتب اكتشاف مخطط فساد كبير يتضمن عقود مشتريات عسكرية متضخمة واختلاس ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لشراء قذائف هاون لصالح القوات الأوكرانية التي تتصدى للغزو الروسي.