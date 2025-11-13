إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن 4 أسرى فلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول، بأن 4 فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، بعد إفراج جيش الاحتلال عنهم من بوابة "كيسوفيم" على السياج الفاصل شرقي القطاع.

وأضافت المصادر، أن الأسرى المفرج عنهم الذين نُقلوا عبر مركبات الصليب الأحمر، اعتُقلوا في حوادث منفصلة قبل شهور أثناء العمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال الحرب.

ولم تتوفر معلومات حول الحالة الصحية للمفرج عنهم، غير أن معتقلين سابقين أفادوا بأن العديد من الأسرى يعانون سوء تغذية، وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية.

وأفرجت إسرائيل عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقّعت عليه "حماس" وإسرائيل.

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم للتعذيب، والتجويع والإهانة داخل السجون الإسرائيلية.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع، والإهمال الطبي الذي أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقًا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 170 ألفًا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارًا طال 90% من البنى التحتية المدنية.