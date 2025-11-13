بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية: أداء الأجهزة الإلكترونية في عملية العد والفرز جيد جدا

أعربت بعثة جامعة العربية الـدول العربيـة لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي عن تقديرها للأجواء التي جرت فيها عملية الاقتراع، والتي اتسمت بالهدوء والتنظيم، وتشير كذلك إلى أن عملية الاقتراع جرت بشكل عام وفقاً للإطار القانوني المنظم لها، وأتاحت للناخب العراقي أداء واجبه الانتخابي بحرية، وتؤكد البعثة أن الملاحظات التي تم تسجيلها خلال عملية الاقتراع ليس لها تأثير جوهري على سلامة العملية الانتخابية.

وأشارت البعثة في بيان إلى أنها حضرت عملية الافتتاح في (4) محطات، وزارت (70) محطة اقتراع تواجدت في (17) مركز انتخابي، كما حضرت فرق البعثة عملية العد والفرز في (4) محطات.

وخلصت البعثة بشأن المراكز التي زارتها إلى ما شهدته العملية الانتخابية من التأمين الكامل والجيد لمراكز الاقتراع، مع وجود إجراءات أمنية لمنع دخول أجهزة الهاتف المحمول إلى داخل المراكز للحد من تصوير ورقة الاقتراع، ولا يفوتها أن تثمن الدور الكبير الذي قامت به قوات الأمن في حماية العملية الانتخابية، وتوفير البيئة الآمنة التي أتاحت للناخب العراقي القيام بواجبه الدستوري بكل حرية.

كما لاحظت فرق البعثة التزاماً عاماً بالإجراءات مع تسجيل بعض الحالات الفردية للتصويت الجماعي. كما رصدت فرق البعثة قيام بعض الناخبين بالبصم في السجلات الورقية قبل استلام ورقة الاقتراع، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى اتساخ الورقة بالحبر مما أثر على جودة القراءة الآلية من خلال الــ QR Code المطبوع على الورقة.

أيضا لاحظت البعثة توافر وسلامة المواد الانتخابية الأساسية في محطات الاقتراع التي تواجدت بها، كما لمست كفاءة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعملية الاقتراع. وأشارت الفرق إلى تواجد كادر محطات الاقتراع ودرايتهم بإجراءات عملية الاقتراع.

كما رصدت فرق البعثة وجود مظاهر للدعاية الانتخابية أمام أغلب المراكز التي زارتها، وهو ما يتعارض مع التعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقيم مراقبو البعثة أداء الأجهزة الإلكترونية في عملية العد والفرز بالجيد جداً، كما أفادت فرق البعثة بأن إجراءات العد والفرز اليدوي تمت وفقاً للإجراءات المتبعة، وأن كادر محطات الاقتراع كانوا على دراية جيدة بالإجراءات، إلا أن فرق البعثة لاحظت عدم التأكد من صحة الأوراق الباطلة في أثناء الفرز اليدوي، والتي قام جهاز العد والفرز بتصنيفها كأوراق اقتراع باطلة.