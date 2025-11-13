الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول

أنهت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، سك عملة "البيني" (فئة السنت الواحد)، منهية بذلك أكثر من 230 عاما من تداول القطع المعدنية التي كانت رمزا للتقشف ولعبارة "سنت واحد مقابل أفكارك"، لكنها أصبحت شبه عديمة القيمة في العصر الحالي.

وعند طرحها لأول مرة عام 1793، كان يمكن لعملة السنت أن تشتري قطعة بسكويت أو شمعة أو قطعة حلوى. أما اليوم، فمعظمها يُترك في البرطمانات أو الأدراج القديمة، بينما تبلغ كلفة تصنيع كل قطعة نحو 4 سنتات.

وقال براندون بيتش، أمين الخزانة الأمريكية، في دار سك العملة في فيلادلفيا قبل أن يضغط الزر لإنتاج آخر بيني: "ليبارك الله أمريكا، وسنوفر على دافعي الضرائب 56 مليون (دولار)".

وُضعت العملات الأخيرة بعناية على صينية لعرضها أمام الصحفيين، على أن تُطرح آخر مجموعة من تلك العملة في مزاد علني.

وما تزال مليارات من عملات السنت الواحد متداولة في الأسواق وستظل صالحة قانونيا للدفع، لكن لن يتم سك أي قطع جديدة بعد الآن.

وأشار بيتش إلى أن آخر عملة أمريكية تم وقف إنتاجها كانت فئة نصف السنت عام 1857.