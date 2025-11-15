حكومة جنوب إفريقيا: مستمرون في ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت حكومة جنوب إفريقيا، استمرارها في ملاحقة إسرائيل قضائيًا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان، اليوم السبت، إنّ الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يُسقط الجرائم التي وقعت خلال الإبادة، بحسب وكالة سند.

وصرحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، بأنّ وقف إطلاق النار لا يبرر طيّ صفحة الانتهاكات.

وأضافت أنَّ الدعوى أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الجرائم وضمان عدم الاكتفاء بتعليقها بشكل مؤقت.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المسار القضائي ينسجم مع موقف جنوب إفريقيا التاريخي في مناهضة الفصل العنصري ودعم حقوق الشعوب الواقعة تحت الاضطهاد.

يُذكر أنه في ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

ولاحقًا، أصدرت المحكمة سلسلة تدابير مؤقتة طالبت إسرائيل بتنفيذها لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.