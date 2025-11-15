واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خروقاته وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استمرار عمليات القصف، وإطلاق النار، ونسف المنازل.

وأفادت قناة «الغد» بأن قوات الاحتلال نفّذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية وراء الخط الأصفر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه شاطئ مدينة رفح.

من جهته، ذكر جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من الوصول إلى مصاب في منطقة غرب مدينة رفح، بعد الحصول على الإذن وتحسّن الظروف الجوية والأمنية، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA).

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه نجحت في إجلاء المصاب ونقله بشكل آمن إلى مستشفى الصليب الأحمر في منطقة المواصي بمدينة رفح، وسط صعوبات كبيرة ناتجة عن حالة الطقس وتعقيدات الوضع الميداني.

وتعرّضت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس إلى إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية المتواجدة شرق المدينة.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي الشجاعية شرق المدينة.

وأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية النار على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.