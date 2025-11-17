مصرع عشرات المعتمرين في حادث حافلة بالسعودية وبيان من المرور

أعلن “المرور السعودي” في منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، مباشرته حادثًا مروريًا مروعًا نجم عن اصطدام شاحنة وقود بحافلة تقل ركابًا من المعتمرين. وأفادت السلطات الهندية بأن الحادث أسفر عن مصرع 45 معتمرًا من الجنسية الهندية.

وأوضح “مرور المدينة” في بيان عبر حسابه على منصة “إكس” أنه تم التعامل مع الحادث فور وقوعه من قِبل الجهات المختصة، وأن الإجراءات النظامية لا تزال قيد الاستكمال.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الهندية أن الحافلة كانت تقل معتمرين هنودًا تعرّضت لحادث ليلاً بالقرب من المدينة المنورة، ما أدى إلى وفاة 45 من ركابها، بحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وقال في. سي. ساجانار، المفوض العام لشرطة حيدر آباد — التي ينتمي إليها معظم الضحايا — إن “حادث الحافلة المأساوي الذي تعرض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم للغاية”، مشيرًا إلى أنه “وفق المعلومات الأولية، كان 46 شخصًا على متن الحافلة، ولم ينجُ سوى شخص واحد”.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضحايا في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السفارة الهندية تتابع الحادث ميدانيًا وتنسّق مع المسؤولين السعوديين.

وكتب مودي على “إكس”: “أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة وطال مواطنين هنودًا. أتقدم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها”، مضيفًا: “أدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة تقدمان كل مساعدة ممكنة”.