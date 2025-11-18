انضم منتخبان جديدان إلى قائمة المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأقيمت جولة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وكذلك أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، وملحق افريقيا المؤهل للملحق العالمي، كما يستمر ملحق آسيا المؤهل لنفس المرحلة خلال العطلة الدولية الحالية بشهر نوفمبر الجاري.

وتأهل منتخبا هولندا وألمانيا بصفة رسمية اليوم الإثنين، بعدما كانت النرويج قد تأهلت الأحد.

وفازت هولندا 4-0 على ليتوانيا، بينما تغلبت ألمانيا بسداسية نظيفة على سلوفاكيا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة والتي زاد عددها إلى 34 منتخبا:

الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك (المنتخبات المضيفة)، اليابان، أستراليا، إيران، الأردن، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، الإكوادور، البرازيل، كولومبيا، أوروجواي، باراوجواي، المغرب، تونس، مصر، غانا، الجزائر، الرأس الأخضر، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا، السنغال، كوت ديفوار، إنجلترا، فرنسا، البرتغال، كرواتيا، ألمانيا، هولندا، النرويج.