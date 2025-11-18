 فرنسا تواجه كولومبيا وديا قبل مواجهة البرازيل - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 1:21 ص القاهرة
فرنسا تواجه كولومبيا وديا قبل مواجهة البرازيل

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 12:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 12:02 ص

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن الاتفاق على تجربة ودية جديد للمنتخب الفرنسي خلال العطلة الدولية القادمة بشهر مارس.

وسبق أن اتفق المنتخب الفرنسي على مواجهة البرازيلي وديا في مواجهة كلاسيكية مرتقبة، لكن ستسبق هذه المباراة مواجهة أخرى لاتينية بالنسبة للديوك.

ويلعب منتخب فرنسا ضد كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية، وتحديدا بولاية فلوريدا، قبل أيام من مباراة البرازيل التي تقام في ماتسشوسيتس.

وكان منتخب فرنسا قد فاز مؤخرا على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم ليضمن التأهل رسميا لنهائيات البطولة.

وحقق المنتخب الفرنسي لقب المونديال مرتين من قبل حيث فاز في 1998، عندما استضاف البطولة، كما فاز في 2018 بروسيا.


