 ترامب يستفسر كم ستربح الولايات المتحدة من تنظيم كأس العالم 2026 - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 2:53 ص القاهرة
ترامب يستفسر كم ستربح الولايات المتحدة من تنظيم كأس العالم 2026

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 2:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 2:47 ص

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بمعرفة المبلغ الذي ستربحه الولايات المتحدة من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2026.

وقال ترامب في اجتماع البيت الأبيض لمجموعة العمل المعنية بالتحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2026: "وسوف تكون بطولة كأس العالم أيضا فرصة اقتصادية بالغة الأهمية لعدد لا يحصى من العمال والشركات الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم خلالها اجتذاب أكثر من 30 مليار دولار".

وأشار ترامب إلى أن تنظيم بطولة كأس العالم بكرة القدم، سيسمح بتوفير 200 ألف فرصة عمل أخرى إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطبا رئيس الفيفا جيانيو إنفانتينو: "هذا يبدو وكأنه مبلغ كبير من المال! هل أنت متأكد؟".

ورد عليه إنفانتينو بالقول، إنه واثق من ذلك "100 بالمئة".

 
وتابع ترامب قائلا: "ما حصة بلادنا من ذلك، 20 بالمئة؟".

وأجاب إنفانتينو بالوعد بأن هذا سيكون موضوعا للمفاوضات.


