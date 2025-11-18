 والتز: اعتماد مجلس الأمن للقرار الأمريكي بشأن غزة بداية السلام - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 1:56 ص القاهرة
والتز: اعتماد مجلس الأمن للقرار الأمريكي بشأن غزة بداية السلام

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 1:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 1:28 ص

قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، مساء الاثنين، إن اعتماد مجلس الأمن للقرار الأميركي بشأن غزة "هو بداية السلام".

واعتبر أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يضمن وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات.

وأضاف والتز، أمام جلسة مجلس الأمن، أن التصويت ضد القرار يعني التصويت لعودة الحرب.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، القرار الأمريكي بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأقر المجلس القرار بأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، مع امتناع عضوين عن التصويت.

