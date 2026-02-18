تايوان تهنئ تاكايشي على إعادة انتخابها رئيسة لوزراء اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية اليوم الأربعاء زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، تاكايشي ساناي لانتخابها رئيسة للوزراء من قبل البرلمان الياباني(الدايت).

وفي الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من فبراير، فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية مطلقة وهي 316 مقعدا من أصل 465 في مجلس النواب، مما سمح لها بمواصلة رئاسة الحكومة، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الأربعاء.

وأصدرت وزارة الخارجية التايوانية بيانا قالت فيه إن وزير الخارجية لين تشيا لونج، أصدر تعليماته إلى مكتب تمثيل تايوان في اليابان بتهنئة تاكايشي وحكومتها.

وأضافت الوزارة أنه خلال الانتخابات السابقة، أدرجت تاكايشي دعم مساعي تايوان للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ في البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وقبل انتخابها زعيمة للحزب العام الماضي، زارت تاكايشي تايوان والتقت برئيسها لاي تشينج تي.