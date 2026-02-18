خبراء: أكثر من 2500 حالة وفاة لها صلة بالطقس البارد في المملكة المتحدة خلال الشتاء الماضي

ذكر خبراء أن أكثر من 2500 حالة وفاة لها صلة بالطقس البارد في المملكة المتحدة خلال الشتاء الماضي.

وقال تقرير جديد صادر عن وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن معظم الوفيات لها صلة بموجة برد استمرت ستة أيام في يناير 2025، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه تحذيرات جوية في أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة بشأن الأمطار والثلوج والجليد.

وفحص التقرير، الذي يركز على شتاء 2024-2025، بيانات عن 3 موجات برد انخفضت فيها درجة الحرارة في جميع أنحاء إنجلترا إلى أقل من درجتين مئويتين.

ويتناول التقرير ثلاث موجات برد-الأولى موجة برد استمرت يومين في 20 و21 نوفمبر 2024، والثانية فترة يومين في الثاني والثالث من يناير 2025، والثالثة استمرت ستة أيام من 7 إلى 12 يناير 2025- وخلال موجة البرد الأخيرة هذه، كان هناك إنذار صحي برتقالي اللون بشأن البرد ساري المفعول في جميع أنحاء إنجلترا.

وخلال هذه الفترات الثلاث، تم تسجيل حوالي 2544 حالة وفاة لها صلة بالبرد، منها 1630 حالة وفاة لها صلة بموجة البرد التي استمرت ستة أيام.

وكانت الوفيات أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عاما فأكثر.