مبعوث وزير الخارجية الإماراتي يزور نيودلهي ومومباي لتعزيز التعاون الاقتصادي

أجرى بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشئون الأعمال والأعمال الخيرية، زيارة رسمية استمرت يومين إلى نيودلهي ومومباي، عقد خلالها اجتماعات ولقاءات مع نخبة من قادة الأعمال والعمل الخيري، في إطار تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.

والتقى شري ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، التي تجاوز حجم تجارتها مع دولة الإمارات 4ر21 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وقال بدر جعفر: "تتميّز الشراكة بين دولة الإمارات والهند بكونها إحدى أكثر العلاقات الاقتصادية ديناميكية على مستوى العالم، كما أنها تعد منصة نمو استراتيجية تقوم على أسس راسخة من الثقة والكفاءات والتطلعات المشتركة".

وأضاف: "في إطار هذه العلاقات التجارية الراسخة تكمن روابط إنسانية عميقة بين شعبي البلدين، إذ تعيش على أرض دولة الإمارات جالية هندية كبيرة، مع تاريخ طويل من التعاون والعيش المشترك والنمو المتبادل".

وخلال الزيارة، التقى بدر جعفر بقيادات في قطاعات حيوية بما فيها البنية التحتية والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والصناعات الاستهلاكية لبحث فرص توسيع الشراكات بين المؤسسات.

وتضمنت اللقاءات إجراء محادثات مع مسئولين وقيادات من "تاتا ترستس" و "أديتيا بيرلا جروب" و"بهارتي إنتربرايزس" و"جودريج إنتربرايزس جروب" و"بيرامال جروب" و"جيندال ستيل" و"هيرو موتوكورب" و"إينوكس جي إف إل" و"بارلي جروب"، وغيرها من الشركات التي تُسهِم بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في الهند، حيث تتجاوز قيمتها المؤسسية مجتمعة 400 مليار دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية، عقد المبعوث الخاص جلسة نقاشية تحدث خلالها رؤساء تنفيذيون من أبرز المؤسسات الخيرية في الهند، منها "إيدلجيف فاونديشن" و"بيرامال فاونديشن" و"أكشايا باترا" و"جي كيه تراست" و"داسرا" و"هيندوجا فاونديشن"، لتبادل الرؤى والتجارب حول تطوير الشراكات وبحث السبل الفاعلة والمبتكرة لتحقيق أثر اجتماعي ملموس وذي نتائج واقعية.

ومن ناحيته، قال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية الذي يضم أكثر من 300 ألف شركة في مختلف أنحاء الهند: "إن الشراكة بين دولة الإمارات والهند وطيدة وتتطور باستمرار، وأصبحت نموذجا استثنائيا للتعاون الدولي المتكامل الذي يجمع بين الأعمال والاستثمار والأثر الاجتماعي الملموس والواضح. وتسهم مثل هذه الزيارات في توثيق الروابط بين البلدين وفتح آفاق جديدة وواعدة للنمو المستمر على المدى الطويل".

يذكر أن، حجم التجارة الثنائية بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار أمريكي في عام 2025 - قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف.