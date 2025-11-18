إسرائيل تطلب من الجنائية الدولية استبعاد كريم خان وإلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

طلبت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية استبعاد المدعي العام كريم خان من قضايا ضد إسرائيل وإلغاء مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرالدفاع السابق يوآف غالانت.



أفادت بذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقالت في بيان لها: "قدمت إسرائيل اليوم الاثنين طلبا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لمنع المدعي العام للمحكمة، كريم خان، من المشاركة في الإجراءات المتعلقة بإسرائيل. وتطلب تل أبيب أيضا من المحكمة إلغاء مذكرات الاعتقال عديمة الأساس التي أصدرها المدعي العام المذكور ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".



وترى الوزارة أن تصرفات خان ضد إسرائيل كانت تهدف إلى تحويل انتباه الرأي العام عن اتهامات موجهة ضده في سلسلة تحرش جنسي.

في مايو الماضي، أعلن المكتب الصحفي للمحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام كريم خان يقضي إجازة إدارية ريثما تظهر نتائج التحقيق ضده بتهمة التحرش الجنسي بمرؤوسيه. وفي أواخر أغسطس، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن امرأة ثانية اتهمت خان بالتحرش.

في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.



وأشار خان في تصريحه إلى أن هذين الشخصين يتحملان المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الحالية على قطاع غزة والتي بدأت في أكتوبر 2023.

وفي نهاية نوفمبر من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقهما. ورفضت الدائرة التمهيدية للمحكمة حجج إسرائيل التي طعنت في اختصاص المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق مواطنيها والتحقيق في الوضع في فلسطين بشكل عام. واستأنفت إسرائيل لاحقا قرار الدائرة التمهيدية، طعنا في اختصاص المحكمة بشأن مذكرات التوقيف.