أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، ان مصر لم ولن تبيع أي متر من موانئها، مشيرًا إلى أنها تلجأ إلى تحالف عالمي لإدارة وتشغيل الميناء فقط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «قررنا اللجوء إلى تحالف للإدارة والتشغيل فقط بعد إنهاء الدولة المصرية البنية الأساسية، وأؤكد أننا لم نبع ولا هنبيع متر في موانئنا».

وذكر أن الدولة عملت خلال الـ10 سنوات الماضية على مضاعفة مساحة الموانئ المصرية وزيادة أطوال أرصفتها.

ونوه أن الموانئ كانت تضم 37 كم طولي أرصفة بأعماق 8 و10 أمتار في السابق، موضحًا أن أطوال الأرصفة تخطت الآن 100 كم، بأعماق تصل إلى 25 مترًا.

وفي سياق متصل، طمأن المواطنين بشأن معدلات عبور السفن في قناة السويس وتأثرها بالحروب، قائلًا: «متقلقوش على قناة السويس، لكن لابد من دعمها ومدها بسفن خدمات وتعزيز تجارة الترانزيت».

وأكد أن الممرات التجارية والملاحية الموجودة في العالم والتي تعتزم الدول إقامتها، لا تؤثر في قناة السويس.

ونوه إلى أن القطار يحمل نحو 100 حاوية، فيما تحمل السفينة الواحدة 24 ألف حاوية، ما يعني أن حمولة السفينة تعادل 240 مرة حمولة القطارات.