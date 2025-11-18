وزير الصناعة: إحدى شركات الشوكولاتة العاملة في مصر تصدر 90% من إنتاجها للخارج

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، إن مصر تضم مصانع لشركات عالمية تنتج الشوكولاتة والبسكويت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن شركة «مارس» الأمريكية، تضخ 10% من إنتاجها في السوق المحلي، وتصدر 90% إلى كل دول العالم.

وأوضح أن الشركة الأمريكية، التي يقع مصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، تصدر إنتاجها إلى دول الشرق الأوسط والدول الأوروبية وحتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

وأكمل: «في ناس بتقول أنت وزير صناعة وبتتكلم على الشوكولاتة، زي ما طلعوا وقالوا أنت بتتكلم عن الزبيب، أيوة إحنا من 15 و20 عامًا لما طلع الشمعدان في مصر كنا سعداء جدًا وأولادنا وأحفادنا والشمعدان ونغني له ونرقص له، لكن دلوقتي عندنا شركة من أكبر 5 شركات في العالم».

والشهر الماضي، افتتحت شركة «مارس مصر» خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع الشركة في السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، ليصل حجم استثمارات الشركة بمصر إلى أكثر من نصف مليار دولار.

ويأتي افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة في إطار إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز وجودها بالسوق المصرية، من خلال ضخ استثمارات جديدة وبناء أحدث تقنيات التصنيع، بما يضمن زيادة القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد، إلى جانب زيادة قدرات الشركة على التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.