السيطرة على حريق داخل مستودع بوتاجاز في أبيس بالإسكندرية دون إصابات

أخمدت سيارا‌ت إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الاثنين، حريقًا نشب بمستودع لأسطوانات البوتاجاز في منطقة أبيس، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم الشرطة، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة والحماية المدنية، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بقرية عرابي في منطقة أبيس.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني، تبيّن من المعاينة المبدئية أن الحريق اندلع في المستودع، وسط ترجيحات بحدوث ماسٍ كهربائي.

وتم فصل التيار الكهربائي والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها؛ لمنع امتدادها إلى المنطقة المجاورة، كما جرى فرض كردون تأميني في محيط الحريق حرصًا على سلامة المارة.

وبحسب مصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.