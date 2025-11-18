أكد أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري، أن الأهلي سيظل بيته، رغم رحيله من صفوف الفريق.
وقال أكرم توفيق عبر قناة أون سبورت1: "حلم أي لاعب هو الانضمام لمنتخب مصر، سأظل أسعى للعودة مرة أخرى، منتخب مصر الثاني هو مثل المنتخب الأول، ولا يوجد فرق لأنه اسم مصر في النهاية".
وأضاف: "حلمي طولان وأحمد حسن، تواصلا معي في البداية، ورحبت بكل تأكيد، هناك حالة رائعة في المنتخب، وبطولة كأس العرب سيراها الجميع، وستكون فرصة لنقدم أنفسنا أمام الجميع".
وأتم: "الأهلي وحشني بكل تأكيد، قضيت 10 سنوات في النادي وهما الأفضل في عمري، لكن كرة القدم بها متغيرات، هناك غضب من البعض بعد رحيلي، لكن الأهلي سيظل بيتي".