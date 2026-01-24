طائرة الزمالك تهزم الطيران في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على صالة الألعاب بأكتوبر (زويل)، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الأشواط كتالي:

الشوط الأول: 25 ـ 21 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 25 ـ 22 لصالح الطيران

الشوط الثالث: 25 ـ 22 لصالح الزمالك

الشوط الرابع: 29 - 27 لصالح الزمالك

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت غداً السبت، على صالة الألعاب بأكتوبر (زويل)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط.