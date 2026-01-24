 طائرة الزمالك تهزم الطيران في دوري المرتبط - بوابة الشروق
السبت 24 يناير 2026 1:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

طائرة الزمالك تهزم الطيران في دوري المرتبط

أمير نبيل
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 12:13 ص | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 12:13 ص

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على صالة الألعاب بأكتوبر (زويل)، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الأشواط كتالي:

الشوط الأول: 25 ـ 21 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 25 ـ 22 لصالح الطيران

الشوط الثالث: 25 ـ 22 لصالح الزمالك

الشوط الرابع:  29 - 27 لصالح الزمالك 

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت غداً السبت،  على صالة الألعاب بأكتوبر (زويل)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك