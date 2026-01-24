بريطانيا: تصريحات ترامب عن دور الناتو بأفغانستان مهينة وتستوجب اعتذارا

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، بالتصريحات "المهينة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجنّب قوات حلف شمال الأطلسي " الناتو" في أفغانستان خطوط المواجهة، معتبرا أن ما قاله ترامب يستوجب اعتذارا.

وكان ترامب انتقد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس، دور الدول الأعضاء الأخرى في الناتو خلال النزاع الذي دام 20 عاما، معتبرا أن الولايات المتحدة "لم تكن بحاجة إليهم أبدا".

وقال ترامب إن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بذريعة اجتثاث تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وفق شبكة العربية.

ورد ستارمر في تصريحات لقنوات بريطانية قائلا: "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا".

وأضاف أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".

وأشاد رئيس الوزراء العمالي بالجنود البريطانيين الـ457 الذين قتلوا في أفغانستان ورفاقهم الجرحى. وقال: "لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم".

وتكبدت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة من الخسائر في أفغانستان بعد الولايات المتحدة التي فقدت أكثر من 2400 جندي.

وتم نشر أكثر من 150 ألف عنصر من القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان بين سبتمبر 2001 وأغسطس 2021.

ومن بين هؤلاء الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي خدم مرتين، وذلك في الفترة 2007-2008 لمدة عشرة أسابيع، ثم من سبتمبر 2012 إلى يناير 2013.

وقال الأمير هاري في بيان: "لقد تغيرت حياة الآلاف إلى الأبد. فقدت أمهات وآباء أبناءهم وبناتهم"، مشددا على أن "هذه التضحيات تستحق أن تُذكر بصدق واحترام".

كما نددت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوش عبر منصة إكس بـ"التصريحات المخزية" للرئيس الأمريكي، مضيفة أنها "غير صحيحة... وتضعف حلف الناتو، وتسيء إلى ذكرى الجنود الشجعان الذين خدموا في هذا البلد".

بدوره، اعتبر نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة والمؤيد القوي لترامب، أن الرئيس الجمهوري "أخطأ".

وقال: "على مدى 20 عاما، قاتلت قواتنا المسلحة بشجاعة جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية".