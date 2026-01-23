إسرائيل تمنع وفدا نقابيا دوليا من دخول الضفة الغربية المحتلة

منعت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، وفدا نقابيا دوليا من دخول الضفة الغربية المحتلة، عبر معبر الكرامة مع الأردن.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل منعت مرور وفد النقابات التعليمية الدولي عبر المعبر، بعد احتجاز أعضائه عدة ساعات.

واعتبرت أن "هذا الإجراء القمعي يمثل اعتداء صريحا على الحريات الأكاديمية"، ويأتي ضمن ما وصفته بـ"الإبادة المعرفية" التي تستهدف الوعي والهوية الوطنية.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية باتخاذ موقف "حازم" تجاه هذه الممارسات، التي قالت إنها تنتهك المواثيق الدولية ذات الصلة.

وكان من المقرر أن يشارك الوفد في سلسلة فعاليات داعمة للتعليم الفلسطيني، من بينها ورشة عمل عن المناهج الفلسطينية وسط ما تصفه الوزارة بحملات تحريض إسرائيلية.

ومعبر الكرامة الوحيد الذي يصل الضفة الغربية بالعالم الخارجي، ويحمل المعبر 3 أسماء، الأول فلسطيني وهو "الكرامة"، والثاني أردني وهو "جسر الملك حسين" فيما تطلق عليه إسرائيل اسم "اللنبي".