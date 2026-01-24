إنتر يقلب الطاولة على بيزا بسداسية في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-2 على حساب ضيفه بيزا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو)، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، بعدما عاد «النيراتزوري» من تأخره بهدفين في بداية اللقاء.

وبدأ اللقاء بشكل مفاجئ، حيث نجح فريق بيزا في التقدم مبكرًا بثنائية خلال أول 23 دقيقة، حملت توقيع ستيفانو موريو، الذي سجل هدفًا أولًا رائعًا من مسافة بعيدة مستغلًا خروج الحارس يان سومر من مرماه بعد تمريرة غير موفقة، قبل أن يضيف الهدف الثاني برأسية عند القائم القريب إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى.

وحاول إنتر العودة سريعًا إلى أجواء المباراة، واقترب من التسجيل عبر يان بيسيك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم.

وبعد مرور نصف ساعة، أجرى المدرب كريستيان كيفو تبديلًا تكتيكيًا مبكرًا بإشراك فيديريكو ديماركو بدلًا من لويس هنريكي، وهو القرار الذي غيّر مسار اللقاء.

وفي الدقيقة 39، حصل إنتر على ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماتيو تراموني، انبرى لها بيوتر زيلينسكي ونجح في تحويلها إلى هدف، ليقلص الفارق ويعيد فريقه إلى المباراة.

وبعد دقيقتين فقط، أرسل ديماركو عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، حولها لاوتارو مارتينيز برأسه إلى الشباك، معلنًا التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول، أكمل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو العودة بتسجيل الهدف الثالث، بعدما استقبل عرضية من أليساندرو باستوني وسددها بقوة داخل المرمى في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر ضغطه الهجومي، ودفع المدرب بكل من ماركوس تورام ونيكولو باريلا، وكاد الفريق أن يضيف هدفًا رابعًا في أكثر من مناسبة، لولا تألق حارس بيزا سكوفيت.

وجاء الهدف الرابع عبر تسديدة مذهلة من فيديريكو ديماركو اصطدمت بالقائم قبل أن تعانق الشباك، ثم صنع اللاعب نفسه الهدف الخامس بتمريرة بينية إلى أنجي يوان بوني، الذي راوغ مدافعين وسجل من زاوية ضيقة داخل المنطقة.

واختتم هنريك مخيتاريان مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس، مستغلًا كرة رأسية من يان بيسيك عقب ركلة ركنية، ليودعها المرمى من مسافة قريبة، مسجلًا أول أهدافه في الدوري الإيطالي منذ أكثر من عام.

وبهذا الفوز، عزز إنتر صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متقدمًا بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يملك مباراة مؤجلة سيخوضها خارج ملعبه أمام روما.