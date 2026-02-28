حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments: نستهدف تسليم 972 وحدة خلال 2026 ومضاعفة استثماراتها

• الشركة تخطط لطرح لمشروعين جديدين غرب القاهرة وتتطلع إلى دخول البحر الأحمر

• خفض الفائدة يدعم الاستثمار.. و«جيتس» تتفاوض على مليار جنيه مع البنوك

• التنفيذ والالتزام بالمواعيد معيار النجاح فى السوق العقارية الذى يمر بمرحلة فارقة

تستهدف شركة Gates Developments تسليم نحو 972 وحدة جديدة خلال عام ٢٠٢٦، مع مضاعفة استثماراتها إلى 2.5 مليار جنيه لتسريع التنفيذ بمشروعاتها القائمة، بالتوازى مع خطط لإطلاق مشروعات جديدة فى مواقع استراتيجية بغرب القاهرة، بحسب حسن نصر الرئيس التنفيذى للشركة.

أكد نصر ل«مال وأعمال - الشروق» أن السوق العقارية المصرية يمر بمرحلة فارقة أصبح فيها التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم العامل الحاسم فى استعادة ثقة العملاء، بعد سنوات من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف البناء وتكلفة الأرض، قائلًا: إن هذا العام يمثل عام تحويل رؤية الشركة إلى واقع ملموس على الأرض، حيث باتت قدرة المطور على البناء الفعلى وتسليم الوحدات فى التوقيتات المعلنة هى المعيار الحقيقى للنجاح والاستمرارية وتحقيق مزيد من المبيعات المستقبلية.

بحسب نصر استطاعت Gates Developments تسليم مشروعها السكنى Gates Privé بمدينة الشيخ زايد قبل موعده التعاقدى بعام كامل، بما يؤكد مصداقية الشركة وخطتها فى تسريع وتيرة الانشاءات

أضاف ان تسليم Gates Privé قبل الموعد بعام يؤكد أن المطور القادر على التخطيط الجيد والتنفيذ هو من يستطيع الوفاء بتعهداته

يقام المشروع على مساحة 17 فدانًا ويضم 98 وحدة فقط، بإجمالى 85% من مساحة المشروع لاندسكيب وطرق، وجارٍ تكثيف الأعمال أيضًا فى Privé Mall، الجزء التجارى والإدارى بالمشروع، والذى بلغت نسبة تنفيذه نحو 60٪ ومن المقرر تسليمه بنهاية العام الجارى 2026.

وقال نصر إن شركته ضاعفت المستهدفات الاستثمارية والإنشائية خلال 2026 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه، وستوجه الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات لاستكمال مشروعات Space Commercial Complex وGates Lugar وLYV الساحل الشمالى. والانتهاء من مشروعات العاصمة، وغيرهم، وتسليم المشروعات المتعاقد عليها طبقًا للجدول الزمنى المتعاقد عليه مع العملاء.

قامت Gates Developments منذ عام 2019 حتى نهاية 2025، بتسليم أكثر من 2,130 وحدة فى مشروعات مختلفة بشرق وغرب القاهرة، بحسب ما قاله نصر، مشيرًا إلى أن الشركة خلال ست سنوات قامت بتسليم مشروع West Gate التجارى الإدارى بمدينة 6 أكتوبر، الذى تم تشغيله بالكامل ويضم 210 وحدات على مساحة 16,800 متر مربع، إلى جانب مشروع Plaza Espana بغرب القاهرة الذى دخل مرحلة التشغيل منذ عامين. كما تضم المحفظة مشروع Audaz Mall بالحى المالى فى العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تم تسليم وحداته البالغ عددها 746 وحدة بالكامل ويجرى تشغيله تجريبيًا، ونستهدف خلال عام 2026 تسليم نحو 972 وحدة جديدة، مدعومة بخطتنا الاستثمارية الطموحة.

أضاف نصر أن «جيتس» تستهدف بحلول 2027 تسليم كل المراحل المتبقية بمشروعتها فى العاصمة الجديدة، موضحًا أن «جيتس» من أوائل المطورين الذين التزموا وسلموا مشروعاتهم فى العاصمة، رغم التحديات الكثيرة التى لحقت تلك المشروعات، فى مشروع Catalan تم تسليم أكثر من ألف وحدة، ومن المقرر الانتهاء الكامل خلال عام 2026، أما مشروع Venia، وصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 50%، ونستهدف تسليمه بالكامل خلال عام 2027.

وبالنسبة للموقف التنفيذى لمشروعات الشركة، قال نصر: لدينا تقدم ملحوظ فى عدة مشروعات منها Gates Lugar أمام مطار سفنكس، ويضم المشروع 935 حدة سكنية، وصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 25%، ومشروع Space Commercial Complex على محور 26 يوليو بالشيخ زايد، وهو مشروع تجارى إدارى طبى متكامل مقام على مساحة 33,600 متر مربع، ويضم 545 وحدة، وهو بلغت نسبة الإنشاءات به أيضًا نحو 25%، مع خطة لتسليم المرحلة الأولى خلال عامين.

أما المشروعات الساحلية، تعمل الشركة على تطوير مشروع LYV Caesar بمنطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى الغربى. المقام على مساحة 206 أفدنة وبإجمالى 3,008 وحدات، ويضم فندقًا يشتمل على 150 غرفة فندقية وشاطئًا بطول يقارب 400 متر، والمستهدف تنفيذ وتسليم جزء من المرحلة الأولى خلال العام الجارى 2026، مع الالتزام بخطة تسليم واضحة تبدأ فى عام 2029.

عن اليات التمويل التى تعتمد عليها الشركة قال نصر إنه جارٍ التفاوض مع عدد من البنوك للحصول على تمويل يقارب مليار جنيه، موضحًا أن خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابى مباشر على تحفيز اتجاه الشركات للحصول على التمويلات المطلوبة وتعزير الطلب فى السوق.

عن خطط الشركة المستهدفة، قال نصر نخطط لإطلاق مشروعين جديدين فى الشيخ زايد الجديدة "سفنكس" خلال 2026، أحدهما على مساحة 70 فدانًا والآخر 23 فدانًا، كما ندرس فرصًا استثمارية فى العاصمة الجديدة، لا سيما أننا نمتلك سابقة أعمال جيدة، لكن نفكر فى الدخول بمنتج مختلف يمثل إضافة لمشروعتنا، كما نتطلع بقوة للدخول فى منطقة البحر الأحمر مستقبلًا، لما تمثله من قيمة مضافة للسوق وتنويع لمحفظتنا فى المناطق الاستراتيجية للتطوير العقارى.

توقع حسن نصر أن تكون الزيادة فى أسعار العقارات خلال ٢٠٢٦ محدودة وفقا لمعدلات التضخم، لا مؤكدًا صعوبة تحديد معدل الزيادة لتداخل عدة عوامل فى السعر ونسب الزيادة مثل اسم المطور وموقع المشروع وطبيعة المنتج، حجم الطلب عليه، وهل توجد وحدات متبقية فى مراحل أخرى منه، وطبيعة الخدمات المقدمة وهل وصل إلى السقف السعرى الأعلى؟