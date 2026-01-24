الزمالك يقيد 5 ناشئين في قائمته الأفريقية

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قيد خمسة لاعبين ناشئين بالقائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأوضح عبد الناصر محمد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه تم قيد كل من السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق .

وأضاف مدير الكرة أن هناك مجموعه أخرى من الناشئين الواعدين تتدرب بصفه دورية مع الفريق الأول بالتنسيق مع قطاع الناشئين لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك بمنظومة الفريق الأول بصفة عامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.