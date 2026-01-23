أكدت الفنانة إيمان العاصي، على أن مسلسل “قسمة العدل” يحمل رسالة أساسية تتعلق بالعدالة بين الأبناء، وليس بالانتصار للمرأة، مضيفة أن الفكرة التي شدتها في العمل ترتبط بتقسيم الورث بين البنت والولد، كتنبيه للأهالي على أهمية تأمين حقوق أبنائهم وحياتهم المستقبلية.

وقالت "العاصي" عبر برنامج "أون سيت" على قناة ON، أمس الخميس، إن العمل جاء معبراً عن التحديات الواقعية، وأضافت: “رغم التعب اللي بنشوفه في المسلسل، ربنا كرمني بأساتذة كبار على المستوى الإنساني والمهني"، مبدية إعجابها بالأدوار التي يقدمها الفنانين خالد كمال ودنيا ماهر، واصفة تمثيلهما بـ”السهل الممتنع”.

وعبرت عن تقديرها الكبير للفنان رشدي الشامي، وقالت: “بتعلم منه حاجات كتير جدًا، ومحظوظة جدًا أني بشتغل معاه، وواقفة قدامه، وبيعمل بابايا حاسة بطاقة الأبوة فيه.. رهيبة”.

ولفتت إلى أن فكرة المسلسل لا تتعارض مع الشرع، مضيفة أنهم سألوا دار الإفتاء قبل عرضها، لكن عندما طُرحت الفكرة في الإعلام و "السوشيال ميديا"، هوجموا بشكل كبير، وهي لا تعلم السبب، مضيفة أنها لم تخشى المشاركة في المسلسل لأنهم يحملون رسالة توعية،

أنها أم، فلماذا تضطر ابنتها، إذا أصابها مكروه أو هي أو والدها، إلى البحث عن حقها في المحاكم؟.



ويناقش مسلسل "قسمة العدل" قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوّق، تتصاعد خلاله المواجهات وتتشابك الخيوط، كاشفةً عن صراعات عائلية محتدمة تضع الروابط الأسرية أمام اختبار حقيقي في مواجهة الرغبات والمصالح المادية.