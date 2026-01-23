محمود حجازي يرد على اتهام زوجته له بالاعتداء: بتعمل كل ده عشان تاخد ابني وتهرب بره مصر

علق الفنان محمود حجازي على الاتهامات التي وجهتها له زوجته بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء، مؤكدًا أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي «لا أساس له من الصحة»، وأن زوجته – بحسب قوله – تفتعل الأزمات بسبب رغبتها في السفر بابنهما «يوسف» خارج مصر.

وكتب حجازي عبر حسابه على «فيسبوك»: «أنا مش حابب خالص أتكلم ولا عمري بحب أتكلم عن حياتي الشخصية ولا تكون مجال للناس»، مشيرًا إلى أنه يتحدث احترامًا لوجود ابنه بينهما.

وأضاف: «والله العظيم هي بتعمل كل ده عشان عايزه تاخد ابني يوسف وتهرب بره مصر، وعايزه تاخد أي حكم عشان تطلب مني التنازل عن منع سفره».

وتابع: «أنا بعيد كل البعد عن اللي بيتردد على السوشيال ميديا، ولكن أنا أنظر لوجود طفل بيننا.. واحترامًا لنفسي ولابني وأم ابني للأسف هلتزم الصمت ومش هتكلم في تفاصيل غير في مكانها السليم، وليس للتشويه.. للتوضيح فقط.. وكفاية.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا موجود».

وكانت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم ضد الفنان محمود حجازي، والمتهم فيه بالتعدي على زوجته بالضرب والسب والقذف، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما داخل مسكن الزوجية.