النائب محمد فؤاد: إيرادات مصر للناتج المحلي 14% نسبة متدنية جدًا

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل والخبير الاقتصادي، إن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي في مصر 14% ، مشددا على أنها نسبة «متدنية جدًا» مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن فرنسا تحقق 44%، والمغرب 23%، وتونس 21%، بينما تحقق السنغال والهند 19%، لافتا إلى أن هذه الدول تنجح في استخراج إيرادات من نشاطها الاقتصادي، بينما مصر تمتلك اقتصادا كبيرا ومتنوعا «لكنه في النهاية لا يولد فلوس».

وأشار إلى اضطرار الدولة للاستدانة لتنفيذ مشروعاتها وطموحاتها لكن «لا يوجد تعبئة الموارد أو إيراد» في المقابل، موضحا أن الدول تختلف عن الأفراد؛ فالمواطن يقلق من رقم الدين ويرغب في سداده قبل التقاعد، أما الدول مثل مصر فتتمتع بـ «الديمومة» والاستمرارية.

وشدد على أن وجود ديون على الدول «ليس هو القضية»، مؤكدا أن القضية تكمن في «الاستدامة»، وهو المصطلح الذي يغيب عن الخطاب الحكومي.

واستشهد بفرنسا التي يبلغ دينها 125% من الناتج المحلي، ومع ذلك لا يمثل أزمة لأن قدرتها على إنتاج إيرادات تصل إلى 45%، ويمكنها من سداد ديونها في غضون ثلاث سنوات، وقال: «المهم هو حجم الإيراد وليس نسبة الدين للناتج المحلي».

وعلق على حلول مثل «بيع الأصول» دون زيادة الدخل، قائلا: «بعت أصول.. ها وبعدين؟ لو إيرادك مش قادر يشيلك هيبقى عندك مشكلة»، مشيرا إلى أن الشخص الي يصرف أكثر من مرتبه؛ لن يستطيع سداد ديونه ما لم يزد دخله.