زيلينسكي عن مفاوضات أبوظبي: الأهم أن تكون روسيا مستعدة لإنهاء الحرب التي بدأتها

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضات الثلاثية الجارية بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي تناولت بحث «معايير إنهاء الحرب».

جاء ذلك في رسالة مصوّرة نشرها زيلينسكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تطرق خلالها إلى المحادثات الثلاثية التي انطلقت اليوم في الإمارات، بهدف إنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أهمية هذه المحادثات بين وفود الدول الثلاث في أبوظبي، بعد انقطاع المفاوضات لفترة طويلة.

وقال: «الآن يجب الحصول على رد واضح على الأقل من روسيا، والأهم من ذلك أن تكون روسيا مستعدة لإنهاء هذه الحرب التي بدأتها بنفسها».

وأشار إلى أنه يتلقى بصورة متواصلة معلومات من الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات، لافتًا إلى أن المحادثات ستستمر غدًا أيضًا.

وأضاف: «من المبكر جدًا استخلاص نتائج من مضمون اجتماعات اليوم.. سنرى كيف ستسير لقاءات الغد وما النتائج التي ستتمخض عنها».

وكانت الإمارات قد أعلنت، مساء الجمعة، بدء محادثات ثلاثية روسية-أمريكية-أوكرانية في أبوظبي تستمر ليومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة.

والخميس، أعلن زيلينسكي أن لقاءات ثلاثية ستُعقد الجمعة والسبت بين وفود الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في الإمارات، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام «محدثة ومنقحة» عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف «تدخلًا» في شؤونها.