ثمن الإعلامي عمرو أديب، حرص الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وزير الصناعة والنقل، على تقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن حضور الوزير للعزاء «لمحة إنسانية عظيمة».

من جانبه، نعى الوزير نجم نادي الزمالك الراحل، قائلًا: «هو إنسان وشخص جميل، الله يرحمه، كنت بحبه على المستوى الشخصي، عنده عائلة وأقل حاجة إننا نروح نعزي ونشد على إيد ولاده».

وأضاف: «شدوا حيلكم الدولة مش هتنساكم والنادي الزمالك مش هينساكم»، مشيدًا بحضور رموز النادي الأهلي لمراسم العزاء.

وأكمل: «الأمر متوقع من النادي الأهلي، الزمالك والأهلي جناحا الكرة في مصر، وعلاقتهم يجب أن تكون طيبة في الشدائد والمناسبات السعيدة».

ومازحه أديب بالقول: «لازم يباركوا لنا لما ناخد الدوري»، ليرد الوزير: «متورطنيش.. ربنا يوفقهم الاتنين، وواحد يطلع الأول والتاني أول مكرر».