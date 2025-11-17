قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم متوافقة مع التغيرات العالمية موضحًا استقرار حركة العرض والطلب داخله.

وأضاف في لقاء خاص على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، أنه الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 ويناير 2024، شهدت ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الذهب، بسبب تدافع المواطنين على شرائه بكميات كبيرة، موضحًا أنه أصدر بيانًا في الـ26 من يناير 2024 حذر فيه من مخاطر الشراء خلال هذه الفترة غير المستقرة لتهدأ بعدها حركة السوق.

وأشار إلى وجود بعض "المتلاعبين" بأسواق الذهب الذين يسعون لرفع قيمته السوقية لأعلى من الحقيقية، بهدف التأثير على أسعار العملات الأجنبية خصوصًا الدولار في الأسواق الموازية.

وذكر أن عددًا من البنوك المركزية حول العالم، بالإضافة لصناديق الاستثمار ركزت على شراء الذهب في 2025، ومنها المركزي البولندي الذي اشترى 61 طنًا، وبنك الصين الشعبي بـ13 طنًا، وكازاخستان بـ7 أطنان، تركيا بـ 6 أطنان، بالإضافة لطنين للتشيك، موضحًا أن هذه هي الأرقام المعلنة.

ووصف إيهاب واصف هذه البنوك بالحصان الأسود متوقعًا أن الأرقام غير المعلنة للصين تتجاوز بولندا.

وذكر أن مصر اشترت حوالي 1.8 مليون طن من الذهب، بما يعكس انتباه البنك المركزي لتذبذب أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار.